Hoje é apresentado o XVI Torneio Inocêncio de Freitas

Hoje, às 18h30, será apresentada, a décima sexta edição do Troféu Inocêncio de Freitas.

A conferência, que decorrerá no Restaurante Jardins da Quinta Magnólia, contará com a presença do presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque.

Entre os dias 12 e 14 de Julho campos de ténis da quinta da Quinta Magnólia voltarão a receber este troféu, onde participam equipas da Madeira, Porto e Lisboa, que jogarão na modalidade de pares, no escalão de + 55.

Entre os atletas desta edição, destacam-se alguns nomes emblemáticos do ténis nacional, que participaram em edições anteriores, tais como: Vasco Costa, José Vilela, Manuel de Sousa, Miguel Soares, Ferreira da Costa, José Manuel Lomelino, João Luís Lomelino, Piti Borges, e pela primeira vez, uma equipa de lisboa, composta por jogadores campeões nacionais, entre outros.

Este evento, cuja 1ª edição ocorreu em 1990, voltou a ser reeditado em resposta às várias solicitações expressas por antigas glórias e participantes de edições anteriores.

O torneio evoca também o nome de Inocêncio de Freitas, referência do ténis regional e um dos principais impulsionadores e dinamizadores do grupo de ténis ‘Old Boys’ criado no antigo British Country Club, no início da década de sessenta.

Saiba que outras iniciativas estão agendadas para hoje na Madeira:

15h00 A vice-presidente da Assembleia Legislativa Regional, Rubina Leal, recebe em audiência o comandante das Forças Terrestres, o tenente-general Rui Manuel da Silva Ferreira.

17h30 A presidente da Câmara Municipal do Funchal, Cristina Pedra, irá presidir à cerimónia de homenagem a 21 trabalhadores aposentados da Câmara Municipal do Funchal. A cerimónia irá decorrer no Salão Nobre do Edifício dos Paços do Concelho.

18h00 O secretário regional das Finanças, Rogério Gouveia, faz visita oficial à Expomadeira 2024. A feira de actividades económicas decorre até 14 de Julho, no Estádio do Marítimo.

EFEMÉRIDES

Principais acontecimentos registados no dia 9 de Julho, Dia Internacional de Destruição de Armas:

1816 - Nova declaração de independência da Argentina que adopta o nome Províncias Unidas do Rio da Prata.

1832 - Guerra Civil. As forças liberais de D. Pedro IV ocupam o Porto.

1834 - Guerra civil em Espanha. Carlos, irmão do falecido Fernando VII, reclama o trono.

1859 - Espanha reconhece a independência da Argentina.1879 -- Nasce o compositor italiano Ottorino Respighi.

1919 -- A Assembleia Constituinte alemã ratifica o Tratado de Versalhes. A Alemanha assume o pagamento de indemnizações de guerra.

1926 - António Óscar Fragoso Carmona assume a Presidência da República Portuguesa.1940 - II Guerra Mundial. A Força Aérea britânica inicia o bombardeamento noturno da Alemanha.

1943 - II Guerra Mundial. Desembarque aliado na Sicília.

1963 - É assinado o acordo que cria a Federação da Malásia, unindo Malaia, Singapura, Saraway e o Norte Bornéu.

1964 - O Decreto-Lei n.º 45810 amplia o período de escolaridade obrigatória e passa as classes obrigatórias de quatro a seis.

1970 - Assembleia Mundial da Juventude. 110 países da ONU aprovam a moção que condena "a guerra contra os povos de Angola, Guiné e Moçambique", sob administração portuguesa.

1974 - O primeiro-ministro, Adelino da Palma Carlos, demite-se, alegando não ter condições políticas para governar.

1980 - Morre, com 66 anos, o poeta e compositor brasileiro Vinícius de Moraes, autor de "Caminho para a Distância" e "Para Viver Um Grande Amor".

1984 -- Estabelecimento de comunicações telefónicas automáticas entre Portugal e Angola.

1988 - A atleta Gabriele Reinsch bate o Record Mundial do Disco (76,80).

1991 - A República da África do Sul regressa ao Comité Olímpico Internacional, terminada a política de apartheid.

1997 - A NATO aprova, na Cimeira de Madrid, a parceria estratégica com a Rússia, Polónia, República Checa e Hungria entram na organização. É criado o Conselho Euro-Atlântico.1998 - Um sismo de 5,8 pontos na escala de Richter atinge a costa Norte da Ilha do Faial, Açores, provocando oito mortos, 110 feridos e mais de 1.500 desalojados.

2002 - Primeira cimeira de chefes de Estado e de Governo da União Africana (UA), em Durban, na República da África do Sul, organização que substituiu a extinta OUA.

2003 - 2003 - A Convenção que elaborou o projeto de Constituição para a União Europeia reúne-se em sessão plenária pela última vez em Bruxelas.

O Instituto Pasteur, em Paris, identifica o recetor celular que é a molécula (DC-SIGN) chave da infecção pelo vírus de dengue.

2004 - O Presidente da República, Jorge Sampaio, convida o líder do PSD, Pedro Santana Lopes, a formar Governo.

- O Tribunal Internacional de Justiça considera ilegal o muro de separação que Israel constrói na Cisjordânia.

2006 - A Itália vence o Mundial de Futebol da Alemanha, ao derrotar a França por 5-3, no desempate por penáltis.

- A colisão de um Airbus A320, com 200 passageiros a bordo, contra um edifício durante a aterragem no aeroporto de Irkutsk (Sibéria, Rússia) provoca 150 mortos.

2007 - O encenador Joaquim Benite, diretor do Teatro Municipal de Almada, recebe o grau de Cavaleiro da Ordem das Artes e das Letras de França.

- Doze hospitais do Norte de Portugal começam a realizar abortos a pedido da mulher, apesar de a regulamentação da lei da interrupção voluntária da gravidez (IVG) só entrar em vigor a 15 de Julho.

- A Comissão Nacional de Eleições de Timor-Leste confirma a vitória da Fretilin nas legislativas de 30 de junho, com 29,02 por cento dos votos.

2011 - A República do Sul do Sudão proclama oficialmente a sua independência, numa cerimónia que decorre na capital, Juba, perante as delegações de oitenta países e trinta chefes de Estado.

- Rui Costa vence a 16.ª etapa da Volta a França em bicicleta (Aigurande e Super-Besse).

- Morre, aos 61 anos, o músico Jorge Lima Barreto. Fundou a AnarBand, a Associação Música Conceptual e o grupo Telectu.

2012 - Cinquenta e quatro imigrantes, metade deles eritreus, morrem desidratados no naufrágio de um barco insuflável que partiu da Líbia para Itália, com o único sobrevivente a ser encontrado agarrado aos destroços da embarcação.

2015 - O Governo grego entrega ao Eurogrupo, dentro do prazo estipulado, as suas propostas de reformas com vista a obter um terceiro programa de resgate financeiro e permanecer no euro.

- Morre, aos 75 anos, o príncipe Saoud al-Faysal, chefe da diplomacia da Arábia Saudita durante 40 anos, na sequência de problemas cardíacos.

2018 - Mais de 120 pessoas morrem na sequência das chuvas torrenciais no Japão, as mais graves nos últimos 30 anos.

- Nove pessoas são detidas pela GNR e PSP por suspeitas de participação no ataque na Academia do Sporting, em Alcochete, ficam em prisão preventiva, aumentado para 36 o número de arguidos neste processo.

2019 - O cidadão marroquino, Abdesselam Tazi, 65 anos, acusado de recrutar em Portugal operacionais para o grupo radical Estado Islâmico, é condenado a 12 anos de prisão.

- O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol exclui por três anos o Académico de Viseu das competições profissionais, por falsas declarações sobre a inexistência de dívidas a jogadores em 2017/2018.

- Morre, aos 81 anos, Fernando de la Rúa, antigo Presidente da Argentina.

2020 - O irlandês Paschal Donohoe, 45 anos, é o novo presidente do Eurogrupo, ao vencer a eleição para a liderança do forúm de ministros das Finanças da zona euro, numa eleição realizada por voto eletrónico e secreto durante uma reunião do Eurogrupo celebrada por videoconferência e dirigida, pela última vez, desde Lisboa.

- Morre, aos 64 anos, Park Won-soon, presidente da Câmara de Seul, activista cívico e advogado dos direitos humanos.

2021 - O empresário Luís Filipe Vieira comunica a suspensão com efeitos imediatos do exercício de funções como presidente do Benfica, no âmbito da operação "Cartão Vermelho", é substituído por Rui Costa.

- O ciclista britânico Mark Cavendish (Deceuninck-QuickStep) iguala o belga Eddy Merckx como recordista de vitórias em etapas na Volta a França, ao conquistar ao 'sprint' o 34.º triunfo na prova, na 13.ª tirada da 108.ª edição.

2022 - Elena Rybakina torna-se a primeira tenista cazaque a conquistar um torneio do 'Grand Slam', ao derrotar a tunisina Ons Jabeur, número dois mundial, em três 'sets' na final de Wimbledon, em Londres.

PENSAMENTO DO DIA

São demais os perigos desta vida/ Pra quem tem paixão principalmente Vinicius de Maoraes (1913-80), poeta brasileiro

Este é o centésimo nonagésimo primeiro dia do ano. Faltam 175 dias para o termo de 2024.