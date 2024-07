Keir Starmer reconhece que dormiu "pouco" após vencer eleições no Reino Unido

O líder do Partido Trabalhista britânico, Keir Starmer, reconheceu hoje ao rei Carlos III que dormiu "pouco", ao receber a 'autorização' para formar Governo após a vitória por maioria absoluta nas eleições gerais de quinta-feira.

"Deve estar exausto e quase a cair", disse a Starmer o monarca, de 75 anos, ao dar-lhe as boas-vindas à sala de audiências do palácio de Buckingham, num ato protocolar para investi-lo no cargo de primeiro-ministro.

"Dormi pouco", respondeu o líder do partido de centro-esquerda que, após a reunião, tornou-se oficialmente primeiro-ministro com residência oficial e escritório o número 10 de Downing Street, em Londres.

O palácio divulgou um pequeno vídeo onde é visível o cumprimento entre ambos no momento em que se sentam para prosseguir o diálogo.

Starmer destacou a "rápida mudança" de Governo após o anúncio dos resultados eleitorais, ao que o chefe de Estado respondeu que "ter de lidar com tudo imediatamente deve ser cansativo".

Como 'manda' a tradição, Starmer chegou ao palácio acompanhado pela sua mulher, Victoria, após o anterior primeiro-ministro, Rishi Sunak, ter deixado o cargo.

O Partido Conservador perdeu as eleições ao conquistar apenas 121 assentos na Câmara dos Comuns (baixa), em comparação com 412 para o Trabalhista, que regressou ao poder após 14 anos de governação do centro-direita.