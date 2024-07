Irão, Nicarágua e Cuba felicitam Maduro por vitória nas presidenciais

O Irão e a Nicarágua felicitaram hoje o Presidente cessante Nicolás Maduro pela vitória nas presidenciais de domingo na Venezuela.

"Felicitamos o povo e o governo da Venezuela pela realização bem-sucedida das eleições presidenciais neste país, bem como o Presidente eleito do povo venezuelano", escreveu o porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros iraniano, Naser Kanani, na rede social X (antigo Twitter).

A realização destas eleições indica "a institucionalização do processo democrático", apesar de "algumas ameaças e sanções cruéis e injustas impostas à Venezuela", acrescentou, na mesma mensagem.

Também o Presidente da Nicarágua, Daniel Ortega, e a mulher e vice-Presidente, Rosario Murillo, felicitaram o "querido camarada e irmão Nicolás" pela vitória nas presidenciais.

O Presidente de Cuba, Miguel Diaz-Canel, disse ter telefonado ao homólogo, Nicolas Maduro para o felicitar pelo "histórico triunfo eleitoral" nas presidenciais de domingo.

"Falei com o meu irmão Nicolas Maduro para o felicitar calorosamente em nome do partido, do governo e do povo cubano pelo histórico triunfo eleitoral alcançado", disse o chefe de Estado cubano, país tradicional aliado da Venezuela.

O Conselho Nacional Eleitoral (CNE) da Venezuela anunciou que o Presidente cessante Nicolás Maduro foi reeleito para um terceiro mandato consecutivo com 51,20% dos votos.

Maduro obteve 5,15 milhões de votos, à frente do candidato da oposição Edmundo Gonzalez Urrutia, que obteve pouco menos de 4,5 milhões (44,2%), de acordo com os números oficiais anunciados pelo presidente do CNE, Elvis Amoroso.

Os resultados foram anunciados depois de contados 80% dos boletins de voto e 59% dos eleitores terem comparecido às urnas. O resultado "é irreversível", declarou.