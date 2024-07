Música ao vivo e DJ sets enriquecem os fins-de-semana de Agosto no Enseada Food and Drinks

O Enseada Food and Drinks prepara-se para mais um mês de animação musical, com uma programação variada que promete agradar a todos os gostos. Ao longo do mês de Agosto, às sextas-feiras e sábados, entre as 18h e as 24h, este gastrobar à beira-mar será palco do Music Set Enseada, onde contará com a participação de inúmeros talentosos artistas e DJs, madeirenses.

Situado no Clube Naval do Funchal e aberto de quarta-feira a sábado, entre as 18h e a meia-noite, o Enseada Food and Drinks é um espaço acolhedor e sofisticado, perfeito para desfrutar de momentos singulares com amigos, familiares ou até para divertir-se sozinho.

A vista deslumbrante para o mar e a atmosfera vibrante fazem deste local o cenário ideal para apreciar boa música enquanto desfruta de um menu variado, com opções variadas e repleto de sabor.

A entrada é livre.

Siga o Enseada Food and Drinks nas redes sociais para ficar por dentro das últimas novidades:

Facebook: https://www.facebook.com/enseadafooddrinks

Instagram: https://www.instagram.com/enseada_food_drinks

Enseada Food and Drinks

Clube Naval do Funchal - Piso 1

Rua da Quinta Calaça nº32, Funchal, Portugal

(+351) 939 234 156