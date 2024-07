Bartolomeu Perestrelo conquista Menção Honrosa em projecto sobre resíduos e biodiversidade marinha

A Escola Básica 1,2,3/PE Bartolomeu Perestrelo conquistou uma Menção Honrosa na 5ª edição do projeto “O Mar Começa Aqui”, organizado pela Associação Bandeira Azul de Ambiente e Educação (ABAAE) no âmbito do Programa Eco-Escolas. Isso mesmo dá conta nota da Câmara Municipal do Funchal.

Este é um projecto que consiste na pintura de sarjetas, dentro ou fora da escola, com o objetivo de consciencializar a população em geral e a comunidade escolar sobre as graves consequências da deposição inadequada dos resíduos nos ecossistemas terrestres e marinhos.

Por todo o país foram apresentados mais de 200 trabalhos, sendo que esta escola madeirense destacou-se pela criatividade e pelo impacto da pintura na sarjeta.

A Câmara Municipal do Funchal, através da Unidade de Sensibilização Ambiental, apoiou 10 Eco-Escolas na implementação da actividade “O Mar Começa Aqui” através do fornecimento das tintas e materiais para a realização da pintura de sarjetas e sumidouros, demonstrando o seu compromisso com a educação ambiental e a sustentabilidade.

Primeiro prémio do concurso nacional bio horta

Já a Escola EB 2,3 Dr. Horácio Bento de Gouveia em nota à imprensa, dá conta de que venceu o 1.º prémio do concurso nacional Bio-Horta, também organizado pelo projecto Eco-escolas, com a Associação Bandeira Azul de Ambiente e Educação e a AgroBio.-

Os pais também colaboram com esta iniciativa, fornecendo sementes e plantas. É feita a compostagem com supervisão dos professores. São cultivadas alface, cebola, alho francês, salsa, semilhas, batata doce, favas, tomate, pimentas, alecrim, aipo, funcho, hortelã pimenta, hortelã leite, hortelã chocolate, fisálias, morangos, pimentão, beterraba, nabo, feijão, cenoura, brócolos, couve de todos os dias, couve repolho, rúcula, favas, acelgas.