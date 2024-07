Jovens madeirenses incentivados a criar negócio sustentável sobre o oceano

Nos próximos dias 2 e 3 de Setembro acontece, na Madeira, o primeiro workshop de Startups Azuis, uma iniciativa que procura, agora, atrair talentos e incentivá-los a criar o seu próprio negócios sustentável sobre o oceano.

Trata-se de uma iniciativa do MARE-Madeira/ARDITI/UMa, em parceria com a Sustainable Ocean Alliance e a StartUp Madeira, que contará com o testemunho de empreendedores de sucesso ligados ao sector, além de investidores e organizações que apoiam startups da Madeira, do país e do estrangeiro.

Este é um workshop gratuito, graças ao apoio da Baillie Gifford, empresa global de gestão de investimentos, que tem como destinatários os jovens entre os 16 e os 30 anos, de qualquer concelho. Neste conjunto, será dada prioridade aos candidatos com carências sociais. Entre os benefícios está a oferta do transporte.

Em comunicado, a ARDITI nota que esta "é uma oportunidade para os jovens poderem praticar as suas próprias competências de desenvolvimento empresarial", tendo a "oportunidade de serem acompanhados no desenvolvimento do seu modelo de negócio e acesso a investimento pela equipa da StartUp Madeira".

Esta é apenas a primeira iniciativa de um conjunto de eventos que se alinham com "uma estratégia de educação e capacitação na área da sustentabilidade e economia azul", dando forma à Academia Azul, que vai "proporcionar oportunidades de formação que apoiarão a excelência na investigação ligada aos oceanos, conservação da natureza, literacia dos oceanos, empreendedorismo, arte e comunicação aos jovens adolescentes".

As inscriçoes abrem dia 12 de Agosto e podem ser feitas na página do MARE-Madeira.