Chega que contribuir para “uma Região mais próspera, mais justa e mais sustentável”

Miguel Castro, do Chega reafirmou total empenho do partido em contribuir para “uma Região mais próspera, mais justa e mais sustentável”. Mas também deixou a garantia que o partido manterá uma “vigilância rigorosa” ao executivo regional.

Na intervenção que antecede a votação final global da proposta de de ‘Orçamento e PIDDAR para 2024 - Proposta do Orçamento da Região Autónoma da Madeira para 2024’, criticou a saúde que está doente e reclamou “que as disparidades sociais são combatidas com políticas sociais e inclusivas”.

Miguel Castro chamou também a atenção para o sector primário. “Não podemos descurar o sector primário, a agricultura e a pesca, que são fundamentais para a nossa economia” e defendeu medidas que apoiem a natalidade. Alertou ainda para a necessidade de medidas que melhorem a qualidade de vida da classe média e dos mais jovens, que “está asfixiada e comprometida”. O mesmo relativamente ao flagelo das drogas e da criminalidade. Considerou também crucial não esquecer a vinculação dos professores contratados com três anos consecutivos.