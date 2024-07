Líder da Real Federação Espanhola de Futebol dois anos suspenso por abuso de poder

O presidente da Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF), Pedro Rocha, foi hoje suspenso por dois anos, pelo Tribunal Administrativo do Desporto de Espanha, por ter excedido as suas funções ao demitir o secretário-geral do organismo, Andreu Camps.

Pedro Rocha, que substituiu Luis Rubiales, após o abandono deste na sequência do beijo não consentido a Jenni Hermoso, na celebração do título mundial da seleção feminina em agosto de 2023, volta a arrasar a RFEF para momentos conturbados, dois dias depois da conquista do Euro2024.

Igualmente processado num outro caso de corrupção e irregularidades, cometidas durante a presidência de Rubiales, Pedro Rocha assumiu as funções em abril e agora poderá vir a ser impedido de concorrer à presidência da RFEF no ato eleitoral de setembro.

O dirigente poderá, no entanto, recorrer desta decisão e pedir para permanecer no cargo enquanto este é analisado, facto que lhe poderá permitir concorrer à liderança do organismo.

Além desta punição, a justiça espanhola aplicou-lhe uma multa de 16 mil euros por duas outras infrações que considerou graves.

Face a esta inabilitação, a vice-presidente Maria Chaves 'Yaye', formada em Ciências do Desporto, vai assumir liderança da comissão de gestão da RFEF.