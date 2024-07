Conservatório realiza concerto no próximo sábado para assinalar fim do ano lectivo

O Conservatório – Escola Profissional das Artes da Madeira promove, no próximo sábado, 20 de Julho, a cerimónia e concerto de encerramento do ano lectivo, intitulado ‘Hollywood in Concert’. O evento decorrerá no Centro de Congressos da Madeira, pelas 18 horas, sob a direcção artística do professor e maestro Francisco Loreto. A entrada é gratuita, mediante levantamento antecipado de bilhete no Conservatório (Sede e Polo do Bom Jesus), ou no local, no dia do evento, 1 hora antes do início do espetáculo, mediante disponibilidade de lugares.

O concerto ‘Hollywood in Concert’ estará a cargo da Orquestra Sinfónica do Conservatório cujos elementos integraram o ‘7.º estágio de Orquestra do Conservatório - 2024’ ­­­– que teve início a 12 de Julho e culminará com este concerto sinfónico, num total de 30 horas de formação.

Participam neste estágio 81 instrumentistas, entre ex-alunos, futuros novos alunos e os atuais alunos que compõem esta formação, e 2 alunos de outros Conservatórios. Este concerto, a par da formação orquestral, contará também com a participação do Coro Juvenil do Conservatório, sob a direcção artística da professora e maestrina Zélia Gomes, e de 3 solistas cantores, também alunos da instituição: Nicole Vieira, Oriana Neto e Madalena Marques.

O programa do concerto é temático, com uma selecção de bandas sonoras de grandes filmes de Hollywood, onde se inclui ‘Star Wars’, ‘Harry Potter’, ‘Gladiador’, ‘Pearl Harbour’, ‘Senhor dos Anéis’, ‘Avatar’ e ‘Piratas das Caraíbas’, entre outros.

Antes do concerto, decorrerá a cerimónia de entrega dos diplomas aos alunos finalistas do Conservatório, do curso básico de música, do curso secundário de música e dos vários cursos profissionais. No total, serão 105 alunos a receber diplomas que encerram mais um ciclo na sua formação artística.