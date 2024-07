Aeroporto do Funchal foi inaugurado há 60 anos

Já se chamou Aeroporto do Funchal, Aeroporto de Santa Catarina, Aeroporto da Madeira e, mais recentemente, Aeroporto da Madeira – Cristiano Ronaldo. Foi há exactamente 60 anos que a pista localizada em Santa Cruz foi inaugurada, com pompa e circunstância, pelo então Presidente da República, Américo Thomaz.

A data foi encarada como um dia histórico para a Madeira, que até então era apenas acessível de hidroavião ou de barco. A pista do Porto Santo tinha sido inaugurada em 1960, mas isso significava uma travessia longa e incómoda de barco até à Madeira.

A aterragem do primeiro avião estava prevista para as 11h30. Antes, o Presidente da República chegaria de barco, ao molhe da Pontinha, pois a chegada do primeiro avião só iria acontecer mais tarde. O DIÁRIO dava conta de que tinha sido a 5 de Junho de 1961 que se tinha dado início a esta obra, com a demolição de uma casa no terreno que iria ser utilizado para construir a pista.