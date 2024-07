Aprovada a Estratégia Regional para monitorização e mitigação do sargaço flutuante na Madeira

Foi aprovada, na passada sexta-feira, a Estratégia Regional para monitorização e mitigação do impacto do sargaço flutuante na Região Autónoma da Madeira, bem como o Plano de Acção correspondente. Esta aprovação aconteceu na 4.ª reunião do grupo de trabalho, criado para este efeito pela Resolução do Conselho do Governo n.º 194/2024, de 22 de abril.

O grupo realiza um trabalho multidisciplinar, cuja coordenação está à responsabilidade do Subintendente Marco Lobato, Vogal do Conselho Diretivo do SRPC.

A reunião contou ainda com a participação do Secretário Regional de Saúde e Proteção Civil, assim como os representantes dos Secretários Regionais responsáveis pelas diferentes áreas de intervenção, designadamente Secretaria Regional da Agricultura, Pescas e Ambiente, Secretaria Regional de Equipamentos e Infraestruturas, Secretaria Regional da Economia, Turismo e Cultura e Secretario Regional as Finanças, bem como os membros efetivos afetos às entidades representantes no grupo de trabalho multidisciplinar.

Neste encontro foi apresentada a Estratégia Regional delineada pelo Grupo de Trabalho e, concomitantemente o correspondente Plano de Ação que irá operacionalizar as áreas de intervenção no âmbito da detecção, monitorização, recolha, transporte e destino final do sargaço que chega à região.

"O documento em apreço está concluído e será revisto no prazo máximo de seis anos após a sua entrada em vigor. Poderá ser revisto antes desse período com base nas lições aprendidas durante a sua execução e nas informações provenientes de estudos ou relatórios técnicos ou científicos, especialmente sobre a dinâmica e natureza do sargaço. Este estará disponível ao público na página institucional do Serviço Regional de Proteção Civil, IP – RAM", explica nota enviada à imprensa.