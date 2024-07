James Rodríguez eleito melhor jogador da Copa América

O colombiano James Rodríguez, ex-jogador do FC Porto, foi no domingo eleito o melhor jogador da 48.ª edição da Copa América em futebol, após o desaire na final com a Argentina, por 1-0, após prolongamento.

Apesar de não ter conseguido levar aos 'cafeteros' a um segundo título, para repetir 2001, James bateu a concorrência dos argentinos, campeões pela 16.ª vez, e segunda consecutiva.

Na edição 2024 da Copa América, o '10' dos colombianos somou um golo e seis assistências, batendo, neste particular, o recorde do argentino Lionel Messi, que tinha somado cinco em 2021.

A Colômbia, que acabou no segundo lugar, teve ainda direito ao prémio 'fair play'.

Por seu lado, Emiliano Martínez, que só sofreu um golo ao longo de toda a prova, foi eleito o melhor guarda-redes, enquanto Lautaro Martínez acabou como melhor marcador, com cinco tentos, mais dois do que o venezuelano Salomón Rondón.