Morreu Benji Gregory, que foi companheiro de 'ALF', na famosa série dos anos 80

Benji Gregory foi encontrado morto, aos 46 anos. O ex-actor ficou conhecimento do grande público pela sua participação na série 'ALF - Uma Coisa de Outro Mundo', que estreou em 1986.

Na altura em que filmou a série, Benji Gregory tinha 8 anos. A sua morte foi confirmada pela irmã, Rebecca Pfaffinger, através de uma publicação no Facebook, dando conta de que o homem foi encontrado morto no interior do seu carro, acompanhado pelo cão de assistência, a 13 de Junho. Acredita que tenha adormecido e morrido devido ao calor intenso que se fazia sentir.

Todavia, a causa da morte será apenas conhecida após a autópsia ao corpo. Os EUA estão a passar por uma vaga de calor que já provocou mais de 20 mortos em vários estados.