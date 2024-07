Tatiana Pinto quer ajudar selecção feminina de futebol a "fazer história"

A centrocampista Tatiana Pinto disse hoje querer ajudar a seleção portuguesa de futebol "a fazer história" e conquistar a promoção à Liga das Nações A, o que será alcançado com um empate na Bósnia-Herzegovina.

"Queremos, obviamente, fazer história mais uma vez. Falta-nos um ponto para a [subida à] Liga A e é isso que queremos que aconteça para terminarmos este grupo em primeiro lugar", afirmou Tatiana Pinto, em declarações divulgadas nos meios de comunicação da Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

Apesar de o empate assegurar o primeiro lugar do Grupo 3 da Liga das Nações B de 2024/25 e a promoção à divisão principal, Tatiana Pinto quer terminar com o 'pleno' de vitórias, apesar de esperar facilidades no jogo de sexta-feira, em Zenica.

"É uma equipa que, se lhe dermos espaço, vai-nos criar-nos dificuldades. Gosta de jogo longo, mas se pressionarmos alto, de forma agressiva, a querer recuperar a bola muito rapidamente, vamos ter sucesso", observou a jogadora, de 30 anos.

Tatiana Pinto desvalorizou a pressão, lembrando que a seleção portuguesa tem "lidado muito bem" com esse fator nas fases de qualificação e finais que atingiu nos últimos anos, não escondendo a felicidade por ter sido contratada pelo Atlético de Madrid.

"Estou muito contente, era um namoro antigo, posso confidenciar. Aconteceu agora e percebe-se que estou muito feliz e entusiasmada. É um clube muito grande, com uma história gigante", observou a centrocampista, antecipando já o confronto com a colega de seleção Kika Nazareth, que se transferiu do Benfica para o FC Barcelona.

Com quatro jogos e quatro vitórias nesta fase de apuramento, Portugal tem pela frente encontros com Bósnia-Herzegovina, na sexta-feira, às 18:00 (hora em Lisboa), e, quatro dias depois, recebe Malta, em Leiria, às 18:00.

A equipa das 'quinas' lidera o Grupo B3, com 12 pontos, com a Bósnia-Herzegovina em segundo, com seis, a Irlanda do Norte em terceiro, com quatro, e Malta em último, com um.

O Europeu de 2025 vai realizar-se na Suíça, entre 02 e 27 de julho de 2025.