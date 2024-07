Rogério Gouveia apresenta proposta de Orçamento na segunda-feira às 18 horas

O secretário regional das Finanças apresenta, amanhã, a proposta de Orçamento da Região Autónoma da Madeira para 2024.

A conferência de imprensa terá lugar, pelas 18 horas de segunda-feira, dia 8 de Julho, no Salão Nobre do Governo Regional da Madeira, revela um comunicado do gabinete de Rogério Gouveia.

Antes, pelas 16 horas, o secretário regional formaliza, na Assembleia Legislativa da Madeira, a entrega da proposta de Orçamento.

Conforme já foi noticiado o debate da proposta de Orçamento da Madeira para 2024 no parlamento regional deverá decorrer entre os dias 17 e 19 deste mês.

O Programa do XV Governo Regional, liderado pelo social-democrata Miguel Albuquerque, foi aprovado com 22 votos favoráveis do PSD, do CDS-PP e do PAN, 21 votos contra do PS, do JPP e de uma deputada do Chega, e quatro abstenções do Chega e da IL.

Entretanto, já na sexta-feira, o secretário regional das Finanças, Rogério Gouveia, reuniu com os sete partidos representados no parlamento insular sobre a proposta de Orçamento.

A votação final global da proposta de Orçamento Regional acontecerá a 19 de Julho.