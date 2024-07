Ucranianos na Madeira em vigília em frente à Sé contra atentados russos

Hoje, pelas 19h30, a comunidade ucraniana na Madeira irá reunir-se, em frente à Sé Catedral do Funchal, "para chamar a atenção para os bombardeamentos em massa, em particular para o ataque ao Hospital Infantil Ohmatdit", anunciou a Associação da Ucrânia com Amor.

A organização apela à participação de todos e sublinha a importância de tomar uma posição, "especialmente em vésperas da cimeira da NATO", que arranca amanhã em Washington, nos Estados Unidos, com a guerra na Ucrânia em destaque na agenda.

As forças russas dispararam "mais de 40 mísseis", hoje, contra várias cidades da Ucrânia, segundo o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, no Telegram.

Os ataques deixaram mais de 20 mortos, dezenas de feridos e atingiram um hospital infantil em Kiev, de acordo com as autoridades ucranianas.