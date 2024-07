A notícia que faz a manchete da edição desta quarta-feira do seu DIÁRIO revela que a Siga Rodoeste exige mais dinheiro do Governo. A empresa recorre à arbitragem para obrigar Região a assumir parte dos custos resultantes do aumento dos preços verificado entre a preparação do concurso e a entrada em funcionamento do serviço de transporte, a 1 de Julho.

Em destaque e ilustrada com uma fotografia em quase toda a largura da primeira página temos a chamada para a entrevista a Leonardo Pereira, que revela a intenção de reactivar as equipas de bombeiros na Camacha e no Caniço. O Comandante dos Sapadores de Santa Cruz garante que o objectivo vai ser concretizado a médio prazo. Ainda na esfera da Protecção Civil, o POCIR volta a ser apresentado, mas desta vez por Albuquerque, depois de já estar no terreno há 40 dias.

Entre as outras notícias que figuram na capa temos que o PS debate prioridades para o Orçamento e que Luís Ferreira está de regresso às Pescas. No primeiro caso, a iniciativa tem lugar no próximo sábado e conta com especialistas de diversas áreas. Já quanto à orgânica da Secretaria Regional liderada por Rafaela Fernandes, dizemos-lhe que o ex-adjunto retoma cargo que conhece bem. Antigo director, Nuno Gouveia, passa a coordenar MAR 2030.

Por fim, destacamos o Campeonato da Europa, com a Espanha na final pela 5.ª vez. ‘Nuestros hermanos’ eliminaram ontem a França (2-1) e estão na final do Euro 2024. Ainda no desporto, sabia que a equipa do Dortmund estagiou na Madeira em 1991? o DIÁRIO conta-lhe tudo e relata a visita ao museu da cidade capital do futebol.

Estas e outras notícias poderá ler na edição de hoje do DIÁRIO, disponível na versão em papel ou e-paper.

Acompanhe esta jornada informativa através do dnoticias.pt ou ouça o que se passa na Região, no País e no Mundo na rádio TSF-Madeira.

Bom dia, com boas leituras!