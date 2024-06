PM saúda que voto mobilidade tenha corrido bem e assume que foi "arriscado e difícil"

O primeiro-ministro, Luís Montenegro, saudou no domingo que o voto em mobilidade tenha funcionado bem, mas assumiu que se tratou de uma operação "arriscada e difícil", agradecendo ao anterior Governo e ao ex-ministro do PS José Luís Carneiro.

O líder do PSD começou a sua declaração final da noite das eleições europeias -- que a AD perdeu para o PS -- com uma palavra de saudação ao povo português e o reconhecimento "a toda a estrutura que colaborou para que o voto em mobilidade tivesse funcionado bem".

"Posso nesta altura partilhar convosco que na passada segunda feira eu próprio fui à noite ao centro de operações inteirar-me do resultados do teste feito dia 01 de junho, cujos resultados erma pelo menos suscetíveis de apreensão", revelou.

Montenegro disse que, apesar disso, o Governo concluiu que "valia a pena confiar no trabalho desenvolvido no último ano", agradecendo em especial à ministra da Administração Interna e ao ministro das Infraestruturas, que "deram tudo o que tinha".

"Quero aqui também cumprimentar o Governo anterior e, em particular, o antigo ministro da Administração Interna José Luís Carneiro", afirmou, dizendo que desde que a eleição foi marcada para 09 de junho o ex-candidato à liderança do PS iniciou os procedimentos preparatórios "com o envolvimento dos partidos da oposição".