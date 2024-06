Rui Alves apresentou lista com "desafio de liderar o desporto da Madeira"

É com o desafio de "liderar, nos próximos tempos, o desporto na Região Autónoma da Madeira", que Rui Alves apresentou, esta tarde, a sua lista candidata às eleições para os órgãos sociais do Clube Desportivo Nacional, que estão agendadas para o próximo dia 17 de Junho.

Foram 122 assinaturas, acima das 100 exigidas pelos estatutos da colectividade, apresentadas pela lista única ao presidente da Assembleia-Geral, João Machado, num acto que contou com a presença da quase totalidade dos elementos candidatos.

Para além de Rui Alves na presidência da Direcção, a única lista candidata apresenta como candidato à Assembleia-Geral João Machado, enquanto a questão fiscal é entregue ao fiscal único Tocha, Chaves e Associados.

No seu discurso aos presentes na Sala de Imprensa do Estádio da Madeira, Rui Alves destacou que este mandato far-se-á sob o lema 'Liderar o futuro', escolhido pelo candidato como forma de se assumir como "uma fonte de energia para todos aqueles que, agora, farão parte dos órgãos sociais" do Nacional. Assumindo o compromisso de "caminhar para a excelência" e vincando a máxima de que "é o Nacional que põe e vai pôr a Madeira em marcha".

O presidente do Nacional respondeu ainda a uma questão sobre os apoios do Governo Regional aos clubes, desvalorizando a declaração recente do secretário regional de Educação de que não iria duplicar os apoios ao futebol profissional (como Rui Alves pretendia), optando por destacar a postura de "diálogo com as instituições", assumida por Jorge Carvalho. O dirigente revelou, ainda, que não há data para se sentar para discutir estes apoios.

Rui Alves escusou-se a falar da constituição do plantel profissional, mas acabou por reconhecer que o Nacional continua sem poder inscrever jogadores. "Ainda não abriram as inscrições, mas naturalmente é uma coisa que nos preocupa e esperamos, no dia 1 de Julho, que tenhamos todas as condições para normalizar essa situação", expressou.

O dirigente alvinegro admitiu ainda que poderá haver a entrada de investidores na SAD do futebol, sublinhando que o clube esteve "em várias mesas de negócio", que "ainda não estão encerradas".