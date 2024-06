Funchal gere património arbóreo de cerca de 10.000 árvores

No âmbito das celebração da Semana do Ambiente, que decorrem na Praça do Município, a Câmara Municipal do Funchal dedicou esta quinta-feira, 6 de Junho, o programa de actividades ao tema 'Funchal - um jardim para todos'.

Em nota emitida, a autarquia informa que actualmente a Divisão de Jardins e Espaços Verdes Urbanos do Funchal gere um património arbóreo com cerca de 10.000 árvores, distribuídas por parques, jardins, arruamentos e espaços remanescentes.

Hoje, no dia reservado à temática dos Jardins, a autarquia promoveu atividades práticas direccionadas à comunidade escolar, nomeadamente, uma 'Oficina de Jardinagem', onde alunos aprenderam a plantar diferentes espécies de plantas cujo o objectivo primordial foi fomentar o gosto pela jardinagem, e uma acção 'Pintar com a Natureza', em que as crianças tiveram a oportunidade de escolher as folhas que mais gostavam, pintá-las e carimbá-las sobre um saco de tecido.

Além das actividades práticas, as crianças puderam assistir a duas peças de teatro e ainda visitar toda a exposição patente na Praça. Durante esta quinta-feira, os visitantes foram presenteados com sementes de flores e/ou de plantas aromáticas e ainda receberam uma curiosidade ou recomendação sobre a temática.