Jovens franceses fazem estágios nos jardim do Funchal sobre paisagismo e horticultura

A Câmara Municipal do Funchal deu esta semana as boas-vindas a nove estudantes franceses que, no Âmbito do programa europeu Erasmus+, vão realizar estágios profissionais na Divisão de Jardins e Espaços Verdes Urbanos, do Departamento de Espaços Verdes e Acção Climática da autarquia.

Os jovens, com idades entre os 16 e os 19 anos, vão actuar no campo do paisagismo e da horticultura.

Entre 2022 e Junho de 2024, a Câmara Municipal do Funchal recebeu um total de 42 alunos provenientes de escolas francesas especializadas em espaços verdes e horticultura. Os jovens vêm à Região aprofundar os conhecimentos da jardinagem, abrangendo uma variedade de tarefas e técnicas que envolvem o desenvolvimento e manutenção de espaços verdes.

Os alunos são provenientes das escolas MFR CFA DE MAURIAC e MFR Machecoul – St. Même.