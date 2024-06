"É urgente renegociar com a União Europeia as quotas da pesca", defende BE

A candidatura do Bloco de Esquerda Madeira às Eleições Europeias defende o reforço das quotas de pesca do atum-patudo na Madeira para fazer face às "necessidades económicas dos pescadores".

"A necessária época de defeso para a regeneração das espécies deve ser compatível com as necessidades dos pescadores. É urgente renegociar com a União Europeia as quotas da pesca atribuídas aos pescadores da Madeira e dos Açores", afirmou a candidata Mónica Pestana esta quarta-feira, 5 de Junho, durante uma acção de campanha.

A bloquista considera também "necessário que o Governo Regional crie um fundo de garantia salarial para quem depende inteiramente desta actividade para o sustento das suas famílias".

Mónica pestana denuncia que a social-democrata Cláudia Monteiro de Aguiar teve a oportunidade "durante 10 anos" para fazer as renegociações das quotas de pesca no Parlamento Europeu, mas "nunca fez".

"Tem que haver uma discussão, tem que haver uma empatia com os pescadores e entender que a situação deles é extremamente aflitiva. É preciso respeitar a época de defeso e também entender que há famílias inteiras a depender das pescas. Portanto tem que haver aqui o entendimento, é preciso rever as quotas", defende.