PS alerta que governo açoriano tem de acelerar execução dos fundos comunitários

O PS/Açores defendeu hoje que o Governo Regional "tem de acelerar a execução dos fundos comunitários", alertando para os "atrasos substanciais" em vários programas e para o risco de a região "perder uma oportunidade histórica".

Em comunicado, os socialistas apelam a um "melhor aproveitamento" das verbas europeias, lembrando que o Governo Regional do PS (2016-2020) "assegurou montantes que ascenderam a 3.200 milhões de euros".

A deputada do PS/Açores Andreia Cardoso, citada na nota de imprensa, defende que o executivo açoriano (PSD/CDS-PP/PPM) "tem de acelerar a execução de fundos comunitários para desenvolver a ilha Terceira e os Açores".

A socialista, que falava no primeiro dia das jornadas do grupo parlamentar na ilha Terceira, alertou para o risco de os Açores "perderem uma oportunidade histórica".

Para Andreia Cardoso, a "dívida crescente do Governo Regional tem dificultado a implementação do investimento público e penalizado as empresas" porque o executivo é "incapaz de disponibilizar os recursos" do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) e do programa Construir Açores 2030.

"Há atrasos muito substanciais quer no Construir Açores 2030, quer no PRR que penalizam o investimento privado nos Açores", avisou.

A parlamentar falava após visitar a fábrica de leite da Ilaçor, "que começou a ser planeada em 2017, foi iniciada em 2020 e que ainda não está finalizada".

"Dos 125 milhões destinados à recapitalização de empresas, supostamente estariam agora disponíveis os primeiros 20 milhões, mas a verdade é que nunca chegaram a estar efetivamente disponíveis e esse aspeto é crítico para o sucesso de investimentos como este e outros", assinalou, referindo-se àquela fábrica.

Andreia Cardoso criticou ainda os apoios do Governo Regional à reconversão dos produtores de leite para carne, uma opção "errada para os Açores" e que "representa riscos para os agricultores em termos de rentabilidade".

"A aposta do PS é na valorização do produto, potenciando a entrada de jovens neste setor, aumentando o volume de produção, mas naturalmente sendo um setor atrativo", afirmou, a propósito do setor agrícola.