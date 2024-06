Cotrim desiste de candidatura a líder dos liberais no PE quatro horas após a anunciar

O eurodeputado da Iniciativa Liberal eleito João Cotrim de Figueiredo desistiu hoje da candidatura à presidência do grupo Renovar a Europa, quatro horas depois de a anunciar, devido à perda de apoio de várias delegações.

"Depois da retirada de apoio de última hora de várias delegações, decidi não avançar com a minha nomeação para presidente do Renovar a Europa", declarou João Cotrim de Figueiredo, em comunicado.

O ex-presidente da Iniciativa Liberal acrescentou, durante o período de anúncio da candidatura e retirada, teve "discussões francas e frutíferas" com a atual presidente do grupo político, a eurodeputada francesa Valérie Hayer.

"Concluímos que partilhamos uma preocupação comum sobra a necessidade de fazer o Renovar a Europa evoluir em resposta às indicações que nos deram os últimos resultados eleitorais", acrescentou.

"Com isto em mente, decidi avançar com a minha nomeação para uma das vice-presidências do Renovar a Europa para poder contribuir, na medida das capacidades, para fortalecer o grupo", completou.

O eurodeputado eleito tinha anunciado a candidatura durante a tarde de hoje e justificou-a com a necessidade de inverter "os resultados das últimas eleições europeias, em que o Renovar a Europa perdeu mais de 20% dos seus lugares".

"Algo precisa de mudar. Seja no trabalho político, seja na organização, seja na comunicação do grupo. Um liberal assume a responsabilidade das suas ações livres", sustentou Cotrim de Figueiredo na altura, defendendo que é necessário "apresentar como que correu mal" e "reconquistar a confiança dos eleitores europeus".

No entanto, o liberal reconhecia no primeiro comunicado que divulgou que "a atual liderança parte em vantagem".