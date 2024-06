Itália, Croácia e Albânia tentam juntar-se à Espanha

A campeã em título Itália, a Croácia, terceira no Mundial2022, e a Albânia procuram hoje o apuramento para os oitavos de final do Europeu de futebol de 2024, juntando-se à Espanha, no fecho do Grupo B.

A formação espanhola bateu a Croácia por 3-0 e a Itália por 1-0, soma seis e já garantiu o apuramento, bem como a vitória no agrupamento, pelo que vai 'cumprir calendário' face à Albânia, terceira do agrupamento, com um ponto.

Por seu lado, a Itália é segunda, com três pontos, enquanto a Croácia é quarta e última, com um.

Os dois encontros estão agendados para as 21:00 locais (20:00 em Lisboa), com a Espanha, provavelmente com muitas poupanças, e a Albânia a defrontarem-se em Dusseldorf e a Itália e a Croácia a medirem forças em Leipzig.

Os transalpinos apenas precisam de um empate para segurarem o segundo lugar, enquanto Albânia e Croácia estão obrigadas a ganhar, pois, com dois pontos, ficam com escassas possibilidades de virem a ser um dos quatro melhores terceiros.

A seleção que fechar no terceiro lugar poderá defrontar Portugal nos oitavos de final, sendo que as outras possibilidades são a Hungria (terceira classificada do Grupo A) e o terceiro colocado do Grupo C (Inglaterra, Dinamarca, Eslovénia e Sérvia).

Após o primeiro dia da terceira jornada, já há quatro as seleções com os 'oitavos' garantidos: Alemanha, Espanha, Portugal e Suíça.