Italiana e francês vencem prova de escalada de bloco na Madeira

A italiana Laura Redaelli e o francês Barthod Mathieu foram os vencedores da segunda prova do Circuito da Madeira de Escalada de Bloco, decorreu na manhã deste domingo. A prova, organizada pelo Clube Aventura da Madeira, em parceria com o Madeira Climbing Center, decorreu no âmbito das actividades da Federação Portuguesa de Escalada de Competição.

A prova disputou-se no formato contest, com a duração de duas horas. Os 18 escaladores enfrentarem 16 blocos de diferentes níveis, que exigiram muita determinação, força, flexibilidade, equilíbrio e coordenação, num trabalho de 'route setting' de Dionísio Silva e José Santos. Seis dos escaladores eram de nacionalidades estrangeiras.

A competição masculina foi disputada até à última tentativa, com Barthod Mathieu e Steve Fernandes a escalarem a totalidade das vias e o mesmo número de presas bónus. A competição foi decidida pelos critérios de desempate, com o francês Barthod Mathieu a vencer por ter utilizado menor número de tentativas. Na segunda posição classificou-se Steve Fernandes e em terceiro lugar ficou Diogo Lourenço.

Laura Redaelli dominou a competição feminina ao escalar o topo de 11 blocos e totalizar 12 presas bónus. Na segunda posição ficou Andreja Prijatelj, com 9 topos e 11 zones e na terceira posição Nadia Meroni, com 8 topos e 9 zones.