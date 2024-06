Ronaldo e Deco decisivos para passagem aos ‘oitavos’ do Mundial de 2006 na Alemanha

No dia em que a selecção portuguesa de futebol faz a sua estreia no Euro2024, fomos percorrer as edições de 18 de Junho, dos últimos anos, para encontrar notícias sobre a prestação portuguesa nas competições com seleções nacionais. Em 2006, os golos de Cristiano Ronaldo e de Deco tinham sido decisivos para seguir em frente no Mundial.

Com a família na bancada, o craque madeirense Cristiano Ronaldo foi importante para a vitória de Portugal frente ao Irão, por 2-0, que garantiu a passagem aos oitavos de final da competição. Curiosamente, esse campeonato do Mundo disputava-se na Alemanha, onde este ano se joga o Europeu.

A verdade é que a selecção joga hoje, com Ronaldo, mas sem Deco, o outro goleador em 2006. O encontro está agendado para as 20 horas, frente à Chéquia. Pode acompanhar a partida na Fan Zone montada na Praça da Restauração, no Funchal, numa iniciativa do DIÁRIO.

E por falar em Alemanha, na edição de 18 de Junho de 2008, o DIÁRIO dava conta de que Cristiano Ronaldo estaria apto para jogar frente à selecção alemã, pese embora tivesse estado ausente do treino. Em causa o encontro par os quartos-de-final do Euro. “Face a algumas queixas nos gémeos, optámos que treinasse no ginásio, juntamente com o fisioterapeuta António Gaspar. Tenho a certeza que vai estar a 100 por cento no jogo de quinta-feira”, dizia o médico Henrique Jones.

Nesta viagem pelas edições sobre a selecção, encontrámos a primeira página de 18 de Junho de 2012, em que se dá conta de que “Ronaldo foi um pai”. O madeirense marcou os dois golos da seleção portuguesa no jogo frente à Holanda, que ganhámos por 2-1, seguindo em frente no Euro2012, curiosamente para jogar frente… à República Checa.

Já no Euro2000 foi Costinha quem brilhou com um golo que deu a vitória a Portugal, já nos descontos, frente à Roménia. Estava assim nos quartos-de-final da competição.