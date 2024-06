Comissão de inquérito ao caso das gémeas pondera apresentar queixa contra filho de Marcelo por desobediência

A comissão parlamentar de inquérito ao caso das gémeas poderá avançar com uma queixa por desobediência no Ministério Público contra o filho do Presidente da República, caso se recuse a ser ouvido, disse hoje o presidente da comissão.

Rui Paulo Sousa indicou que, na sexta-feira, os partidos vão votar que resposta será dada ao advogado de Nuno Rebelo de Sousa.

"Na próxima reunião de sexta-feira, antes de se iniciar as audições, a audição da mãe das gémeas, (...) vão ser votados esses pontos. Qual a resposta a dar ao advogado de Nuno Rebelo de Sousa e qual a informação que pode ser repescada ao Ministério Público", afirmou.

Caso a comissão tenha uma resposta negativa de Nuno Rebelo de Sousa, o presidente da comissão disse que poderá ser ponderada uma queixa por desobediência.

A mesa e coordenadores da comissão parlamentar de inquérito estiveram hoje à tarde reunidos para analisar a situação.

As audições da comissão de inquérito sobre o caso das gémeas tratadas no Hospital de Santa Maria, em Lisboa, com um medicamento que tem um custo de dois milhões de euros por pessoa, arrancaram segunda-feira, com o depoimento do ex-secretário de Estado Adjunto e da Saúde António Lacerda Sales.