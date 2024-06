'Ronaldomania' está bem viva e marca chegada de Portugal a Marienfeld

A seleção portuguesa de futebol chegou hoje a Marienfeld, na Alemanha, para a participação no Euro2024, onde foi recebido cerca de cinco mil adeptos, quase todos em êxtase com a presença de Cristiano Ronaldo.

A comitiva lusa chegou ao complexo desportivo do Hotel-Residence Klosterpforte, onde vai ficar e treinar durante o torneio, às 20:57 locais (19:57 em Lisboa), com um grupo de adeptos composto por emigrantes portugueses e habitantes locais a gritarem sobretudo por Ronaldo que, aos 39 anos, continua a ser a grande figura de Portugal.

"Ronaldo, Ronaldo, Ronaldo" foi a banda sonora da chegada da seleção, pela voz de cerca de cinco mil adeptos, de acordo com os números divulgados pelas autoridades locais à agência Lusa.

Camisolas com o número '7' de Portugal, do Al Nassr, seu atual clube na Arábia Saudita, do Manchester United e Real Madrid eram fáceis de encontrar no aglomerado de pessoas, com algumas a levarem escadotes, outros a subirem árvores, para ficarem com melhor visão sobre a chegada.

Mal o autocarro da seleção nacional entrou no hotel, a primeira barreira de proteção foi 'furada' e os adeptos, quase todos de telemóvel em punho, cercaram por completo a barreira colocada à volta do recinto, alguns tentando até trepar a cerca na esperança de tirar uma fotografia ou fazer um vídeo do capitão da seleção.

Os perto de 50 polícias que estavam no local ainda tentaram impedir a primeira 'invasão', sem sucesso, preferindo deixar os adeptos mais perto do hotel.

Duas horas antes, ainda o avião da seleção nacional não tinha aterrado em Munster - chegou às 19:25 locais (18:25 em Lisboa) -, já cerca de dois mil adeptos marcavam presença no local, com muitos 'Ronaldos' e sardinhas à espera.

A pequena e pacata vila de Marienfeld, na Alemanha, encheu-se de 'vida', com muitas pessoas, de todas as idades, vestidas com a camisola da seleção nacional, grande parte delas com o número '7' de Ronaldo, assim como várias bandeiras e alusões à cultura portuguesa, e também um rancho folclórico, da zona de Gutersloh.

O hotel responsável pelo complexo desportivo em que a seleção vai estagiar durante o torneio montou uma 'funzone' com música, animação, bebidas e comida, incluindo a tradicional sardinha assada, algo típico nesta altura do ano em solo luso, nas festas populares.

"Tínhamos de estar presentes para apoiar Portugal. A sardinha veio diretamente de Peniche. Tenho uma pessoa que costuma trazer e habitualmente temos peixe português", disse à Lusa Artur Rodrigues, emigrante na Alemanha há 53 anos e hoje responsável pelo cheiro único da sardinha assada em Marienfeld.

É a segunda vez que a seleção lusa faz de Marienfeld a sua 'casa' num torneio, depois da participação na fase final do Mundial2006, que também decorreu na Alemanha.

Na sexta-feira, a seleção portuguesa realiza primeiro treino em solo alemão, numa sessão que será totalmente aberta, com adeptos nas bancadas, em Gütersloh, a cinco dias da estreia.

Portugal faz o seu primeiro treino no Heidewaldstadion, recinto com capacidade para cerca de oito mil adeptos e casa do FC Gütersloh, das divisões amadoras germânicas.

A UEFA obriga todas as seleções participantes no Europeu a realizarem durante a competição, pelo menos, um apronto abertos a adeptos.

A sessão está agendada para as 18:00 locais (17:00 em Lisboa), em Gütersloh, cidade que fica a 13 quilómetros de distância do local onde a comitiva lusa está instalada. Já o mesmo tinha acontecido em 2006.

No Euro2024, Portugal vai disputar o Grupo F, juntamente com República Checa (18 de junho, em Leipzig), Turquia (22, em Dortmund) e Geórgia (26, em Gelsenkirchen).

O torneio arranca na sexta-feira, em Munique, com o Alemanha-Escócia, e decorre até 14 de julho, com a final em Berlim.