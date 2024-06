Rússia relata ataque com 'drone' ucraniano contra região da Ossétia do Norte

As autoridades russas disseram hoje que, pela primeira vez nos últimos dois anos, as forças ucranianas atacaram com 'drones' a região da Ossétia do Norte, no sul da Rússia.

Segundo o governador local, Sergei Maniaylo, três 'drones' de asa fixa destinados a atacar um campo de aviação militar foram destruídos. O incidente não deixou vítimas ou danos, segundo o dirigente russo.

O Ministério da Defesa russo também declarou, num comunicado, que abateu 25 'drones' ucranianos entre a noite de sexta-feira e hoje.

Os ataques foram realizados em seis regiões e na península da Crimeia, antigo território ucraniano anexado por Moscovo em 2014.

Além disso, as forças russas destruíram dois 'drones' navais que se dirigiam para a península, segundo o comunicado militar.