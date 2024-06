MPT diz que Chega "para fiel da balança que será começou por pender mal"

O Partido da Terra - MPT Madeira faz uma leitura dos "maus sinais" dados no início da XIV Legislatura da Assembleia Legislativa da Madeira.

Em causa está a eleição do presidente do Parlamento Regional, que apenas foi conseguida à terceira volta, e que, segundo o MPT, foi uma oportunidade de a oposição "se impor" ao PSD, mas "não o fez, por culpa do Chega".

Em nota emitida, o MPT critica o possível voto do Chega que não permitiu a eleição da candidata do PS. "Para fiel da balança que será começou por pender mal", acusa.

A oposição ao PSD-M tem a maioria no parlamento. Na eleição do presidente da assembleia legislativa regional teve de se vingar do “quero, posso e mando” laranja que dura há décadas. Não o fez, por culpa de um único partido que se diz anticorrupção. Ironicamente, o partido votou contra os seus próprios interesses negociais. Se tivesse votado na outra candidata poria em cheque o acordo negocial PSD-CDS, e mostraria sem sombra de dúvidas que o PSD nada conseguirá nesta legislatura sem o seu apoio, e que apoiando uma coligação da Oposição esta poderá obter o poder executivo. Para fiel da balança que será começou por pender mal. MPT

Segundo o MPT, "a decisão ilógica desse partido, para além da mais que confirmada traição do CDS aos seus próprios eleitores, insinua que poderá estar a haver mais uma traição, situação que é má para a democracia: as promessas categóricas dos políticos em período de campanha eleitoral são violadas, aumentando a descrença nos políticos e na democracia, o que contribuirá para a abstenção".