Polícias venezuelana e francesa apreendem 2.400 quilos de cocaína em Martinica

As autoridades venezuelanas e francesas apreenderam 2.400 quilos de cocaína nas águas da ilha de Martinica numa operação conjunta, anunciou o responsável pelo serviço de combate ao narcotráfico na Venezuela.

"Graças a um aviso prévio emitido pela Venezuela, através da Superintendência Nacional Antidrogas (Sunad), que foi fundamental para o sucesso desta missão, as autoridades francesas conseguiram intercetar o barco 'Aleppo', de bandeira venezuelana, com 2.400 quilos de cocaína, perto da ilha de Martinica", escreveu o superintendente venezuelano Richard López Vargas na rede social X.

Segundo este responsável, a embarcação partiu do estado insular de Nueva Esparta, a região venezuelana mais próxima da Martinica, que fica a 513 quilómetros de distância, sob "o pretexto de uma viagem de pesca".

O ministro do Interior da Venezuela, Remigio Ceballos, acrescentou que foram detidos nesta operação 10 cidadãos, não revelando as nacionalidades nem as identidades.

As autoridades apreenderam este ano 22,5 toneladas de droga na Venezuela, em 4.199 ações, que levaram à detenção de 5.235 pessoas.