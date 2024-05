A Flacidez é um processo natural da pele decorrente do envelhecimento. Está relacionado com a diminuição de firmeza entre as células causando queda de produção de colágeno, elastina e fibroblastos.

O colágeno é responsável pela firmeza e elasticidade da pele.

Cuidados Básicos para atenuar a flacidez

Podemos atenuar a flacidez adoptando hábitos mais saudáveis quer na alimentação quer com o exercício físico. Outros cuidados recomendados incluem: o uso de protecção solar, suplementação de colágeno e de vitamina C.

No gabinete, a Magic Skin Clinic utiliza protocolos de tratamentos diversificados, com o objectivo em melhorar o aspecto da flacidez quer seja no rosto ou no corpo.

Neste sentido, a utilização da rádio frequência é indispensável, que alternada com o microagulhamento permite a introdução de princípios activos, como por exemplo: factores de crescimento.

A quantidade de sessões vai depender do estado da pele.

Após a sessão, a Magic Skin Clinic recomenda a continuação do tratamento.

Alimentos aliados: Frutas cítricas, clara de ovo, lentilhas, brócolos, soja, aveia, frutos vermelhos, azeitonas e água.

Activos que ajudam no tratamento da Flacidez:

Àcido hialurónico, D. Pantenol, Silício, Vitamina C e E, Retinol, Colágeno, Cafeína, Péptidos e Ureia.

