Abril, mês das Comemorações. Do retorno de Portugal à Democracia, à Europa, ao Mundo. Fim da Guerra Colonial, com novos dramas a juntar-se aos já antigos; com a e recordação antiga dos massacres do Norte de Angola a juntar-se à do cortejo dos chamados (sabe-se lá porquê) retornados, e todo o historial entre estas duas marcas indeléveis nas nossas memórias.

Maio, mês das mães. Daquelas a que são o expoente máximo do que é a guerra, as que deram os filhos, maridos, noivos, para o altar da Pátria, como soe dizer-se.

Svetlana Alexievich, Prémio Nobel da Literatura (2015), descreveu no seu livro, Rapazes de zinco, a dor das mães soviéticas ao receber os restos dos filhos em caixões de zinco, mortos no Afeganistão, que não podiam se abertos, deixando as babushkas sem possibilidades de fazer o luto pelos filhos ou netos.

Também tivemos os nossos caixões, transladados de África, por conta do Estado a partir de 1968, pagos pelas Famílias antes disso, e distribuídos pelas terras de origem, da forma mais digna que se entendeu proceder.

Caixões de madeira, sacos de plástico verde (os americanos do Vietname), ou caixões de zinco, o drama é o mesmo.

O que fez inspirar as seguintes linhas:

Deixem-me acreditar

(poema de uma mãe)

Deixem-me acreditar, é o que peço,

Podem bem ver que é coisa pouca,

Decerto menos do que mereço,

Pequeno devaneio de velha louca.

Deixem-me acreditar, só por um dia,

Que dentro daquele caixão selado

Estão os restos que alguém me envia

Como sendo o que resta de um soldado.

Deixem-me acreditar, por uma hora,

Que aquela caixa negra bem fechada

Que me foi presente mesmo agora

Continha aquele tudo, que ora é nada.

Deixem-me acreditar, por um minuto

Que encerrado naquele caixão mistério

Está alguém por quem agora faço luto

No reservado talhão do cemitério.

Deixem-me acreditar, por um segundo,

Que lama e pedras, e mais as tábuas,

Estiveram com ele, lá bem no fundo,

E assim poder verter as minhas mágoas.

Deixem-me acreditar, por um instante,

Ainda que me chamem velha louca,

Que o meu lamento lancinante,

Não tenha por motivo uma caixa oca.

Tudo o que peço é quase nada:

É saber ao certo se o meu menino

Juntou seu corpo com a terra transladada

Para seguir eu, com ele, igual destino.