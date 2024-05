Temperatura do ar na Madeira em Abril esteve acima do normal

A temperatura do ar no mês de Abril de 2024 na Madeira pautou-se por valores acima do que é normal, de acordo com os dados do IPMA divulgados pela Direção Regional de Estatística da Madeira (DREM). "A temperatura média mais elevada (20,4 °C) foi registada na estação Funchal/Observatório e a temperatura média mais baixa foi registada no Pico do Areeiro (10,5 °C)", refere.

Em comparação com as "normais climatológicas de Abril, todas as estações para as quais foi possível disponibilizar esta informação (7 estações) apresentaram valores superiores, destacando-se o Chão do Areeiro com +5,2 °C de desvio face à normal desta estação", refere na síntese dos principais dados meteorológicos, segundo informação cedida pela Delegação do Instituto Português do Mar e da Atmosfera. São "utilizadas as normais 1971-2000 para as estações Porto Santo/Aeroporto e Funchal/Observatório. Para as restantes estações são utilizadas as normais 1961-1990".

"No que respeita às temperaturas máxima e mínima absolutas registadas no mês de Abril", diz, "os extremos foram registados nas estações Quinta Grande (30,3 °C no dia 12 e 13) e do Pico do Areeiro (-0,6 °C no dia 28)".

Quanto à precipitação no mês anterior a esta divulgação, o valor mais elevado "foi registado na estação meteorológica do Chão do Areeiro (67,8 mm), tendo sido no dia 6, que se observou o maior valor diário nesta estação (35,2 mm). Contrariamente, o valor mensal mais baixo foi registado na Quinta Grande (1,5 mm)", acrescenta.

"Em comparação com a normal climatológica 1961-1990 do mês de Abril, destaca-se a estação do Chão do Areeiro com uma anomalia negativa de 143,8 mm. Nenhuma estação apresentou valores positivos em relação à normal", aponta ainda. "Analisando os dias com precipitação (dias com chuva, chuvosos e muito chuvosos), conclui-se que o máximo de dias com chuva (dias com 0,1 mm de precipitação ou mais) foi registado nas estações de Santana e Santo da Serra (ambas com 15 dias). O máximo de dias chuvosos (dias com 1,0 mm de precipitação ou mais) foi registado na estação do Pico do Areeiro (9 dias). As estações dos Prazeres, Monte e Pico do Areeiro registaram 2 dias muito chuvosos (dias com 10 mm de precipitação ou mais)".

Quanto à humidade relativa do ar pra ao mês em causa, os valores médios mensais "variaram entre 50% na Quinta Grande, e 92% em São Jorge. O valor mínimo diário da humidade relativa do ar (2%) foi registado nas estações do Lido e da Quinta Grande em vários dias do mês, enquanto o valor máximo (100%) foi atingido em 9 estações, também em diferentes dias do mês", resume.

Também foi medido o vento em Abril, o qual, "entre as estações com anemómetro, foi na estação do Chão do Areeiro que se registou a maior intensidade média do vento (17,4 km/h), por outro lado, foi na estação do Monte/Quinta Jardins do Imperador que se registou a média mais baixa (4,9 km/h). A maior rajada do vento foi registada no dia 5 na Ponta do Pargo (128 km/h)".

No que toca à insolação (número de horas de Sol descoberto) ascendeu a 272,5 horas no Porto Santo, e de 253,1 horas no Observatório do Funchal, sendo que os valores normais, são de 188,4 horas, e 168,8 horas, respectivamente", constata a DREM.

E, por fim, porque o sol e o calor 'chamam' por idas à praia, a temperatura média da água do mar em Abril, "medida no Molhe da Pontinha (Funchal) foi 19,3 °C (+1,5 ºC que o valor da normal para este mês). A média mais alta foi registada no dia 27 (20,1 °C) e a mais baixa (18,4 °C) nos dias 1 e 6 de Abril", conclui.