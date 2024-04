Portugal sobe ao sexto lugar do ranking da FIFA, Argentina mantém-se no topo

Portugal subiu um lugar no ranking da FIFA, para sexto, numa hierarquia que continua a ser liderada pela campeã do mundo Argentina, anunciou hoje o organismo que rege o futebol mundial.

A equipa das 'quinas' tinha caído para a sétima posição em novembro do ano passado e ali se manteve nos últimos meses, tendo agora subido novamente para o sexto lugar, depois de no final de março ter vencido a Suécia (5-2) e perdido com a Eslovénia (2-0), em encontros de preparação para o Euro2024.

O ranking mundial continua a ser liderado pela Argentina, que se mantém no topo há mais de um ano, ou seja, desde que conquistou o Mundial2022, logo seguida pela a França, vice-campeã, que continua no segundo posto.

Além da subida de Portugal, por troca com os Países Baixos, que desceram ao sétimo lugar, apenas se registou uma outra alteração no top 10, desde a última atualização, em 15 fevereiro, com a Bélgica a ascender ao terceiro lugar e a relegar a Inglaterra para quarto.

Em quinto segue o Brasil, à frente de portugueses e neerlandeses, enquanto Espanha (oitavo), Itália (nono) e Croácia (10.º) também seguraram as respetivas posições.

Entre as seleções treinadas por portugueses, os Emirados Árabes Unidos, comandados por Paulo Bento, subiram dois lugares, para 67.º, e o Togo, de Paulo Duarte, é agora 113.º, após ter 'escalado' três posições, ao passo que Angola, de Pedro Gonçalves, caiu para 94.º e o Kuwait, orientado por Rui Bento, desceu a 139.º.

- Ranking da FIFA: 1. (1) Argentina, 1.858 pontos. 2. (2) França, 1.840,59. 3. (4) Bélgica, 1.795,23. 4. (3) Inglaterra, 1.794,9. 5. (5) Brasil, 1.788,65. 6. (7) PORTUGAL, 1.748,11. 7. (6) Países Baixos, 1.742,29. 8. (8) Espanha, 1.727,5. 9. (9) Itália, 1.724,6. 10. (10) Croácia, 1.721,07.(...) 65. (65) Cabo Verde, 1.383,44. 94. (93) Angola, 1.235,76.110. (110) Moçambique, 1.184,49.116. (118) Guiné-Bissau, 1.163,44.186. (187) Macau, 896,62.188. (191) São Tomé e Príncipe, 893,58.198. (200) Timor-Leste, 843,4.