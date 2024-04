Biden promete a Zelensky envio rápido de pacote de ajuda

O Presidente norte-americano, Joe Biden prometeu hoje, num telefonema ao homólogo ucraniano, Volodymyr Zelensky, enviar-lhe rapidamente ajuda militar significativa assim que o Congresso valide um pacote de 61 mil milhões de dólares (57 mil milhões de euros) para Kiev.

Os Estados Unidos "fornecerão rapidamente nova ajuda militar significativa para satisfazer as necessidades urgentes do campo de batalha e de defesa aérea da Ucrânia", segundo um comunicado de imprensa da Casa Branca sobre a conversa entre os dois líderes.

Por sua vez, Zelensky expressou, de acordo com uma mensagem que publicou na rede X, gratidão a Biden "pelo seu apoio inabalável à Ucrânia e pela sua verdadeira liderança global".

Também o Presidente ucraniano disse ter obtido garantias do homólogo norte-americano de que o novo pacote de ajuda será "rápido e poderoso e fortalecerá as capacidades de defesa aérea, longo alcance e artilharia" das forças de Kiev.

Segundo a Casa Branca, Joe Biden também conversou com a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e ambos concordaram que era vital continuar a apoiar a Ucrânia.

O bloco europeu indicou hoje que continuaria a prestar assistência a Kiev, mas sem anunciar medidas concretas, numa altura em que os ucranianos exigem baterias de defesa antiaérea em particular.

A câmara baixa do Congresso norte-americano, de maioria republicana, adotou no sábado um gigantesco programa de gastos com segurança, exigido há meses por Biden e aguardado com ansiedade pela Ucrânia.

O Exército ucraniano enfrenta uma escassez de novos recrutas e munições, o que o enfraquece face à pressão constante das tropas russas no leste do país.

O novo pacote de ajuda deverá ser aprovado na terça-feira pelo Senado, de maioria democrata.