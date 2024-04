Metsola pede defesa da democracia perante desinformação russa

A presidente do Parlamento Europeu, Roberta Metsola, advertiu hoje em Lisboa para a importância de defender a democracia perante "as campanhas de desinformação da Rússia" e o reforço do apoio pró-Kremlin, antes das eleições europeias, em junho.

"Defender a democracia está a tornar-se ainda mais importante quando consideramos as campanhas de desinformação da Rússia e o reforço dos sentimentos pró-Kremlin antes das nossas eleições europeias. Isto já não é apenas uma ameaça, é uma possibilidade que temos de combater em conjunto", afirmou a líder europeia, no final de um encontro de pouco mais de meia-hora com o primeiro-ministro, Luís Montenegro, no âmbito da visita oficial que realizou hoje a Lisboa.

Roberta Metsola acentuou a necessidade de votar "nestes tempos em que há menos pessoas a viver em democracia do que fora dela".

"É nossa responsabilidade conjunta salvaguardar a democracia", salientou.