Já foram escolhidos sete jurados para o julgamento de Donald Trump

Os primeiros sete jurados para o julgamento de Donald Trump por suborno foram escolhidos na terça-feira, depois de os advogados terem interrogado um conjunto de pessoas sobre as suas mensagens nas redes sociais, opiniões políticas e vidas pessoais.

Os selecionados são um trabalhador das tecnologias de informação, um professor de Inglês, uma enfermeira de Oncologia, um profissional de vendas, um engenheiro de programação informática e dois advogados.

São ainda precisas mais 11 pessoas antes de o julgamento começar.

O julgamento coloca os problemas de Trump com a justiça no centro da sua disputa eleitoral com o presidente Joe Biden.

Este é o primeiro de quatro casos criminais a chegar a julgamento e pode ser o único a dar uma sentença antes de os eleitores irem votar nas eleições presidenciais.

A escolha dos jurados recomeça na quinta-feira.

Ao longo de dois dias, dezenas de potenciais jurados foram dispensados depois de se declararem incapazes de serem imparciais ou por terem outros compromissos.

Os advogados de Trump contestaram várias pessoas pelas suas mensagens nas redes sociais, uma das quais foi dispensada devido a um seu texto sobre o ex-presidente onde dizia "Prendam-no!".