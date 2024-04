Egito promete continuar a trabalhar com EUA para conseguir cessar-fogo em Gaza

O ministro dos Negócios Estrangeiros do Egito, Sameh Shukri, prometeu hoje que o seu país continuará a trabalhar com os Estados Unidos e com o Qatar para conseguir um cessar-fogo na Faixa de Gaza.

Numa entrevista à rede norte-americana CNN, Shukri garantiu que os esforços devem continuar a concentrar-se em alcançar um cessar-fogo duradouro no enclave palestiniano, um ponto que ainda não foi alcançado apesar dos esforços dos mediadores nos últimos meses.

"Estamos a trabalhar arduamente em conjunto com os Estados Unidos e os nossos países parceiros para chegar a este ponto de acordo", explicou o chefe da diplomacia egípcia.

Shukri considerou que "não é positivo nem construtivo" tentar definir a posição de qualquer uma das partes relativamente às negociações em curso, porque "em momentos diferentes foram adotadas posições diferentes por uma parte ou por outra".

"Devemos continuar a apostar na obtenção de um consenso entre as duas partes que conduza ao cessar-fogo, à libertação dos reféns, à tranquilidade e à prestação de ajuda humanitária neste momento", sublinhou o chefe da diplomacia do Egito.

No sábado passado, o Hamas transmitiu ao Egito e ao Qatar a sua rejeição da mais recente proposta, mediada pelos EUA, dado que propunha uma trégua temporária de seis semanas e não cumpria o cessar-fogo permanente, uma das suas principais exigências.

Entre as exigências do Hamas está também a retirada do Exército israelita de toda Gaza, o regresso das pessoas deslocadas do norte da Faixa, e maior intensidade da ajuda humanitária.