Médicos palestinianos relatam novo ataque contra multidão em Gaza

Médicos palestinianos relataram hoje que o Exército israelita matou várias pessoas ao abrir fogo contra uma multidão que aguardava a chegada de camiões com ajuda humanitária junto da Cidade de Gaza.

"Acabaram de chegar ao Hospital Al-Shifa vários corpos que foram alvejados por 'drones' israelitas enquanto esperavam a chegada dos camiões", segundo fontes médicas citadas pela agência oficial de notícias turca Anatolia.

O relato deste ataque ocorre quando Israel acaba de concluir uma investigação interna sobre um incidente semelhante ocorrido em 29 de fevereiro.

Segundo as autoridades da Faixa de Gaza, os soldados israelitas dispararam contra outra multidão que esperava por ajuda e pelo menos 118 pessoas morreram e 760 ficaram feridas.

Israel afirmou que os seus militares abriram fogo contra grupos de "desordeiros" que ameaçaram os soldados e que a maior parte das mortes se deveu à debandada gerada pela chegada de ajuda.

A guerra na Faixa de Gaza foi desencadeada em 07 de outubro com um ataque em solo israelita do movimento islamita palestiniano Hamas, que deixou 1.163 mortos, na maioria civis, levando ainda cerca de 250 reféns, dos quais 130 dos quais permanecem em cativeiro no enclave.

Em retaliação, Israel declarou uma guerra para erradicar o Hamas, tendo sido mortas nas operações militares em grande escala quase 31 mil pessoas, na maioria mulheres e crianças, de acordo com as autoridades locais, controladas pelo grupo palestiniano.

O conflito fez também quase dois milhões de deslocados, mergulhando o enclave palestiniano sobrepovoado e pobre numa grave crise humanitária.