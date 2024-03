Filipe Sousa acredita que vai subir os degraus do Palácio de São Bento

Filipe Sousa acredita que é desta que o Juntos Pelo Povo (JPP) vai eleger, pelo menos, um deputado à Assembleia da República. Na arruada protagonizada, esta tarde, na baixa do Funchal, o cabeça-de-lista do JPP pelo círculo da Madeira mostrou-se confiante "nessa eleição", sobretudo sustentado pela "forma simpática como a população deste arquipélago" acolheu a sua candidatura.

"Dá-nos fortes motivações para, no próximo domingo, gritarmos vitória", reconhece, deixando a ressalva de que "o verdadeiro voto útil é no JPP", isto porque o partido tem vindo "a demonstrar ao longo destes vários anos", não só em Santa Cruz, como também na Assembleia Legislativa da Madeira ser "a única voz que de uma forma ou de outra" responde "aos anseios da população".

E é "precisamente esse degrau" da escadaria do Palácio de São Bento que Filipe Sousa quer subir, ao mesmo tempo que procura "inverter" a "tendência da bipolarização entre o PS e o PSD".

[Sinto-me] Bastante confiante. É claro que isto tem tudo a ver com a trajectória que nós iniciámos em 2005. Já lá vão mais de 18 anos. Foi sempre a crescer e, conforme fomos crescendo, fomos cimentando os degraus que fomos subindo e eu tenho a firme certeza, pela forma como trabalhamos, cimentando o trabalho autárquico, cimentando o trabalho legislativo, que precisamos desta voz, desta forma de fazer política na Assembleia da República, e certamente vamos conseguir com o apoio da Madeira e do Porto Santo. Filipe Sousa

Firme certeza que não se deixa abalar pelo resultado das recentes sondagens. "As sondagens são sondagens. As sondagens nunca nos favoreceram. Há um histórico que nos diz isso. E, para mim, a verdadeira sondagem é aquele que eu vou sentindo no dia-a-dia, no contacto, quando as pessoas chegam perto de nós. Ainda hoje em Santa Cruz, que é a minha terra, fui recebido de uma forma calorosa, mas em todos os concelhos estou a sentir isso. A confiança vem dessa sondagem que as pessoas nos vão transmitindo no dia-a-dia".

Na últimas Legislativas, em 2022, o Juntos Pelo Povo foi a terceira força política mais votada na Região com 8.721 votos. Só no concelho de Santa Cruz o partido conquistou o voto de 5.129 eleitores.