526 alunos visitaram Parque Ecológico do Funchal

Ao todo foram 526 alunos que passaram, esta semana, pelo Parque Ecológico do Funchal, numa série de visitas que assinalaram a Semana da Árvore e da Floresta junto dos mais novos.

O périplo organizado pela Câmara Municipal do Funchal proporcionou, ao longo desta última semana, diversas actividades, das quais se destacam o percurso pela biodiversidade do Parque, um jogo lúdico-pedagógico sobre fauna, flora e fungos, a historia da vida da árvore, e um debate sobre recursos florestais.

O programa, avança a autarquia funchalense, contou ainda com uma visita ao renovado Centro de Recepção e Interpretação do Parque Ecológico do Funchal.

Foram momentos de curiosidade, alegria e contacto com a natureza, numa orientação lúdica-pedagógica para sensibilizar para a importância de salvaguardar a biodiversidade e respeito pelo meio-ambiente. Infelizmente, as actividades programadas para sexta e sábado foram canceladas devido às condições meteorológicas, no entanto, o entusiasmo vivido de segunda-feira a quinta-feira superou as expectativas e os alunos, esses ficaram maravilhados com as vivências e experiências. CMF

Nestas visitas estiveram envolvidos diversos estabelecimentos de ensino. A saber: Escola Ângelo Augusto da Silva; EB1/PE Santo Amaro; EB/PE São Martinho; Escola 2º e 3º Ciclos Dr. Horácio Bento de Gouveia; Escola da Torre; EB da Achada; Escola Maria Eugénia de Canavial; Escola da Ladeira; Escola Ângelo Augusto da Silva; EB1/PE da Assomada e Colégio da Rochinha.