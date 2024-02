Fátima Pinto antevê jogo difícil com a Coreia do Sul

A madeirense Fátima Pinto foi ontem a porta voz da selecção portuguesa de futebol feminino antes do treino de preapração com vista ao próximo jogo particular que têm agendado para esta terça-feira diante da Coreia do Sul

A jogador do Sporting que integrou os trabalhos da equipa das Quinas na passada quinta-feira deixou um 'aviso' em relação à Coreia do Sul, adversário com quem irá jogar na terça-feira pelas 18h15 no Estádio António Coimbra da Mota.

"Será um grande desafio para nós. A Coreia do Sul é uma grande equipa que fez um bom Mundial, pois conseguiu empatar com a poderosa Alemanha. Acho que vai ser um desafio interessante para nós, em que poderemos experimentar e testar coisas novas. Gostamos de defrontar adversários que estão uma posição acima de nós no ranking FIFA [está no 20.º lugar e Portugal ocupa o 21.º]. É uma seleção muito técnica e organizada. Este jogo irá certamente fazer-nos crescer para desafios futuros", começou por adiantar a jogador madeirense.

Fátima Pinto falou ainda da boa evolução da selecção portuguesa nos últimos anos: "Houve uma grande evolução nesta selecção. O professor Francisco Neto está connosco há dez anos e, fazendo uma análise comparativa com esse tempo e o presente, a diferença e o salto qualitativo são enormes. Antes, tínhamos dificuldade para competir com equipas melhor colocadas no ranking e hoje enfrentamo-nos olhos nos olhos e podemos ganhar. Antes, éramos uma equipa mais defensiva, e hoje criamos mais oportunidades de golo e conseguimos concretiza."

No que concerne às caras novas na equipa lusa, Fátima Pinto adiante que é sempre positivo e há que refrescar a selecção.

"As jogadoras que se estão a estrear acrescentam coisas novas ao grupo. Estarem aqui neste espaço de elite é uma boa oportunidade para elas. Estamos a preparar o jogo com a Coreia do Sul, que será certamente difícil. É bom contar com a ajuda de jogadoras novas", afirmou a média do Sporting.

"Como uma das jogadoras há mais tempo nesta equipa, tento integrar ao máximo as jogadoras novas, dar-lhes umas dicas durante o treino e fazer, também, algumas brincadeiras fora dele, para que elas se sintam bem e integradas", acrescentou.

Por último e num curto balanço acerca da prestação de Portugal na Liga das Nações feminina, a madeirense adiantou que não foi o melhor, mas o foco agora está na qualificação para o Campeonato da Europa.

"O futebol nem sempre é feito de bons momentos. Não correu como queríamos, ficámos tristes com isso, mas vamos fazer um 'reset'. O nosso foco já está na qualificação para o Europeu, cujos adversários vamos conhecer brevemente", concluiu.

A Equipa das Quinas, que conta neste estágio com mais duas madeirenses, Bárbara Santos e Telma Encarnação, do Marítimo, volta a treinar no domingo, a partir das 11h00, no relvado 1 da Cidade do Futebol, com os primeiros 15 minutos abertos aos media. Antes, pelas 10h15, uma jogadora falará com os jornalistas sobre o embate de terça-feira com a Coreia do Sul.