"A juventude não pode ser arredada dos centros de decisão", atenta Dinis Ramos

Arrancou esta terça-feira, 12 de Março, o Parlamento dos Jovens do Ensino Básico na Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira. A reunião plenária dos adolescentes madeirenses contou com a intervenção de Dinis Ramos, numa das suas últimas acções como deputado à Assembleia da República.

Na ocasião, o também vice-presidente da JSD Madeira alertou para a necessidade de envolver os mais jovens nos centros de decisão: “A cativação dos jovens para a participação cívica faz-se com a aposta em quadros jovens, que são aqueles que vivem e conhecem os reais problemas da juventude, e com os quais os outros jovens mais se identificam, por um lado, e, também, por outro, nas novas plataformas de comunicação, cada vez mais consumidas em detrimento dos meios tradicionais”.

A iniciativa da Assembleia da República percorre todo o país, estando subordinada, este ano, ao tema 'Viver ABRIL na Educação: caminhos para uma escola plural e participativa' em homenagem aos 50 anos do 25 de Abril, como forma de desafiar os jovens para o debate em torno dos valores de Abril na Educação.

Dinis Ramos lembrou que os partidos no poder devem assegurar respostas aos problemas da população como forma de afirmar a confiança dos eleitores: "Se as novas gerações não encontram resposta aos seus problemas, afastam-se da participação eleitoral. E ao afastar-se da participação eleitoral são menos valorizadas pelo poder político”. No final do dia, quem sai a perder é a democracia”.

Uma política mais próxima do eleitorado com recurso às novas plataformas digitais numa tática mais "comercial e "familiar" é também crucial para captar a população jovem, considerou o deputado madeirense, que justificou, assim, o crescimento da força política que mais investiu nesse segmento nas Legislativas de 10 de Março.

O deputado refere mesmo que “a única figura do PSD no país que se afirmou na transição para o novo quadro comunicacional, provavelmente pela sua dimensão internacional, foi Carlos Moedas”.

O social-democrata respondeu também às questões colocadas pelos jovens sobre o funcionamento da Assembleia da República, na sua dimensão fiscalizadora e legislativa, e também a perguntas sobre a situação política actual, com destaque para os temas ligados à universidade e ao emprego jovem.

Dinis Ramos afirma que “é fundamental que a JSD Madeira consiga para futuro assegurar representação parlamentar para defesa dos mais jovens. Uma defesa que com uma representação outra faixa etária, pelos motivos anteriormente invocados, como a falta de familiaridade com os problemas, não existe. A juventude não pode ser arredada dos centros de decisão pelo corporativismo da partidocracia em que vivemos”.

O 'vice' da estrutura política representativa dos jovens lembra que a JSD "apresentou um conjunto de medidas como a criação de um 'contingente Madeira' para os estudantes insulares nas residências universitárias do continente proporcional ao contingente de acesso ao ensino superior fora da Região, a mobilidade urbana gratuita, um regime de ligações aéreas com preços tabelados para estudantes, e um regime fiscal mais atractivo para as novas gerações, com um IRS máximo de 15% para os jovens até aos 35 anos".

A sessão regional do Parlamento dos Jovens participaram 14 escolas do Ensino Secundário, tendo sido, posteriormente, eleitos para a sessão nacional os alunos que representarão a Madeira na sessão nacional na Assembleia da República.