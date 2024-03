Montenegro espera "que PS e Chega não constituam aliança negativa"

O presidente do PSD disse hoje esperar que PS e Chega "não constituam uma aliança negativa para impedir o Governo que os portugueses quiseram", voltou a recusar entendimentos com o partido de André Ventura, mas sem excluir diálogo.

Na fase das perguntas dos jornalistas, Luís Montenegro foi questionado se, com uma vitória por margem curta da Aliança Democrática (coligação que junta PSD/CDS-PP e PPM), mantém o "não é não" que tinha dito a entendimentos com o Chega antes e durante a campanha.

"Eu assumi dois compromissos na campanha eleitoral e naturalmente que cumprirei a minha palavra. Nunca faria a mim próprio, ao meu partido e à democracia portuguesa tamanha maldade que seria incumprir compromissos que assumi de forma tão clara", disse.

Sobre a margem da vitória, salientou que "ela tem a expressão que os portugueses lhe quiseram dar", acrescentando que "há dois anos havia uma maioria absoluta do PS, agora há uma maioria relativa da AD".

Montenegro foi questionado se não teme que o Chega possa derrubar o Governo à primeira oportunidade.

"Estamos cientes que, em muitas ocasiões, a execução do programa de Governo terá de passar pelo diálogo na Assembleia da República. É natural e é nossa expectativa que todos partidos possam assumir a sua responsabilidade, a começar pelo principal partido da oposição", disse.

Neste ponto, o líder do PSD disse compreender que o PS não se reveja no programa do Governo, nem adira às propostas da AD, mas defendeu que tem a responsabilidade de respeitar "a vontade do povo português".

"E é nessa lógica que a minha mais firme expectativa é que o PS e o Chega não constituam uma aliança negativa para impedir o governo que os portugueses quiseram", enfatizou.

Sobre a possibilidade de o PS não viabilizar Orçamentos do PSD, o líder do PSD ironizou que "noutras ocasiões" os socialistas esperariam para ver o documento antes de dizer o que fariam com ele.

Montenegro disse que não teve contactos com André Ventura -- "não era necessário" -- e remeteu esclarecimentos sobre a possibilidade de incluir CDS-PP e PPM no Governo para depois da audiência com o Presidente da República, "partindo do princípio de que irá indigitar o líder desta Aliança" como primeiro-ministro.

"O que direi ao Presidente da República é que estamos prontos para iniciar a governação, para respeitar palavra do povo português, prontos para mudar de Governo", reforçou.