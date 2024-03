Santarém divide os nove mandatos igualitariamente

O distrito de Santarém não foge à onda do Chega, que também conseguiu alcançar os votos suficientes para, mesmo não indo além da terceira força mais votada, eleger o mesmo número de deputados das outras duas forças dominantes. As três candidaturas elegeram três deputados cada.

PS e AD, que quase tiveram 'empate técnico' no número de votos (27,85% e 27,28%, menos de 1.500 votos), viram o Chega aproximar-se com 23,32% e triplicar os representantes do distrito. O PS perdeu dois deputados, apesar de manter mais votos e a AD não foi além do que fizera o PSD sozinho em 2022.

Neste distrito, que tinha 377.261 eleitores inscritos, foram votar 251.064, representando uma taxa de participação de 66,55% e uma abstenção de 33,45%.