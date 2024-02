Chega defende revisão da Lei das Finanças Regionais e reforço das transferências do Estado para a Madeira

Foi com o intuito do aprofundamento da autonomia e dos poderes de gestão dos órgãos de governo próprio que o Chega abordou, hoje, numa visita ao mercado do Estreito de Câmara de Lobos, algumas questões que considera serem cruciais. Francisco Gomes, o cabeça-de-lista pelo círculo da Madeira às eleições legislativas, apontou as medidas que considera crucias para que os madeirenses possam tem maior poder de decisão sobre as matérias que dizem respeito à vida do arquipélago.

Entre elas encontram-se a revisão da Lei das Finanças Regionais, o reforço das transferência do Estado para a Madeira para colmatar custos acrescidos em áreas como Saúde e Educação, a criação de um sistema fiscal próprio e o reforço dos poderes dos órgãos de governo regional.

A Autonomia é uma conquista de todo o povo madeirense, que por ela luta todos os dias, e não o património de um qualquer partido, especialmente aqueles que a têm usado como arma de arremesso para fins políticos. E é exactamente por ser um conceito muito sério que a Autonomia precisa de ser defendida com dignidade, determinação e predisposição para a colocar acima de tudo. Por outras palavras, não há maior causa que a Madeira Francisco Gomes

O partido considera que o PS e PSD nunca assumiram com seriedade a revisão da lei principal da República. "A possibilidade de partidos regionais, a eliminação do cargo de Representante da República e a regionalização de mecanismos como o referendo são exemplos de medidas que exigem alterações na Constituição, algo que os partidos do sistema nunca conseguiram fazer pois não estão verdadeiramente interessados na Autonomia", defendeu o candidato, acrescentando que "andam há cinco décadas a projectar uma imagem de competência, mas os madeirenses já perceberam o embuste que lhes foi montado. Felizmente, o CHEGA está cá para mudar isto e a mudança começa já a 10 de Março".