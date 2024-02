PTP diz que "é criminoso" vender Hospital Nélio Mendonça

O candidato do PTP, Edgar Silva, esteve hoje no Hospital Dr. Nélio Mendonça, para defender a permanência do hospital na esfera pública para dar resposta às altas problemáticas.

“O HNM tem de ficar como hospital de retaguarda, com várias polivalências, sobretudo, para dar resposta às altas problemáticas”, explicou Edgar Silva através de uma nota de imprensa.

Edgar Silva fez as contas e diz que "das 400 camas do Hospital Novo, 50% vão ser ocupadas só com as altas problemáticas que existem actualmente".