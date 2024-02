PTP questiona decisão do juiz Jorge Melo em relação à investigação de corrupção na Madeira

A candidata do PTP-Madeira à Assembleia da República questiona a decisão tomada pelo juiz Jorge de Melo, em relação à libertação dos arguidos no âmbito da investigação por suspeitas de corrupção na Madeira. Raquel Coelhos questiona se a decisão do juiz de instrução foi "feita por análise dos factos da investigação da corrupção na Madeira ou se decidiu libertar os arguidos e considerar que não havia matéria criminal para se vingar do MP, com quem tinha divergências".

"Foi tornado público que a procuradora que dirigiu a investigação na Madeira testemunhou contra o juiz que libertou os arguidos. Sabe-se que o juiz foi castigado em Março de 2008 com 120 dias de suspensão e com a transferência da Comarca de Sintra, onde estava colocado. Em causa esteve a violação de deveres de correção e urbanidade. O comportamento inadequado do juiz com os arguidos, mas também com os procuradores do Ministério Público, com quem trabalhava", indica em nota à imprensa.

“Alguma coisa está mal contada, primeiro o juiz insistiu numa prisão prolongada dos arguidos para depois haver uma conclusão do qual não há indícios de crime passados 21 dias”, diz Raquel Coelho.

O partido considera haver algo de "muito errado" com a Justiça portuguesa para dar azo a interpretações tão diferentes entre o juiz e o Ministério Público. Para Raquel Coelho é "muito grave que a corrupção esteja sujeita a interpretação" e defende um maior escrutínio ao aparelho de justiça.